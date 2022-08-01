مستوردات الأردن من المجوهرات ترتفع لأكثر من 110% في 5 أشهر

الوكيل الإخباري - ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي من الألبسة وتوابعها بنسبة 12.2%، والأسمدة بنسبة 53.2%، والبوتاس الخام بنسبة 133.9%، والفوسفات الخام بنسبة 160.8%، والمنتجات الكيماوية بنسبة 31.4%، فيما انخفضت قيمة الصادرات الوطنية من محضرات الصيدلة بنسبة 16.9%.

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وبين تقرير دائرة الإحصاءات العامة، أنه على صعيد التركيب السلعي للمستوردات، فقد ارتفعت قيمة المستوردات من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية بنسبة 68.1%، والحلي والمجوهرات الثمينة بنسبة 111.7%، والآلات والأدوات الآلية وأجزائها بنسبة 11.5%، والعربات والدراجات وأجزائها بنسبة 14.2%، والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها بنسبة 9.0%، والحديد ومصنوعاته بنسبة 45.7%.



أما بالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة 24.8% ومن ضمنها السعودية بنسبة 31.5%، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا بنسبة 20.6% ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 21.7%، والدول الآسيوية غير العربية بنسبة 92.8% ومن ضمنها الهند بنسبة 87.4%، ودول الاتحاد الأوروبي بنسبة 53.8% ومن ضمنها إسبانيا بنسبة 218.2%.



أما بالنسبة للمستوردات، فقد ارتفعت قيمة المستوردات بشكل واضح من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة 46.3% وضمنها السعودية بنسبة 34.6%، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا بنسبة 7.3% ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 8.6%، والدول الآسيوية غير العربية بنسبة 48.2% ومن ضمنها الصين الشعبية بنسبة 43.8%، ودول الاتحاد الأوروبي بنسبة 6.7% ومن ضمنها المانيا بنسبة 0.7%.



أما على الصعيد الشهري فقد بلغت قيمة الصادرات الوطنية للأردن 589.8 مليون ديناراً خلال شهر أيار من عام 2022 مقابل 511.7 مليون ديناراً خلال الشهر ذاته من عام 2021، مما يشير إلى ارتفاع مقداره 15.3%.

