مستوردون وتجار للمواد الغذائية : سنصوت لكتلة (التاجر)

الوكيل الاخباري - أعلن مستوردون وتجار للمواد الغذائية بكل وضوح عن موقفهم بالتصويت لكتلة (التاجر)، وممثل القطاع لغرفة تجارة الاردن المهندس جمال عمرو خلال انتخابات غرفة تجارة عمان التي ستجري يوم السبت المقبل.



وأكد القطاع خلال الحفل الحاشد الذي أقامه مجلس إدارة النقابة العامة لتجار المواد الغذائية على نفقته الخاصة، أن كتلة (التاجر)، ومن خلال مجلس إدارة غرفة تجارة عمان، وقفت بكل وضوح مع قضايا القطاع خلال السنوات الاربع الماضية ولا سيما أثناء جائحة فيروس كورونا.

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وقال نائب النقيب خلدون العقاد، أن قطاع المواد الغذائية يقف بكل قوة مع كتلة (التاجر)، التي أعادت الهيبة للقطاع التجاري وحفظت حقوقه، وسيكون لها كل الدعم والمؤازرة من الجميع.



واضاف العقاد أن كتلة (التاجر) التي تضم خبرات كبيرة من مختلف القطاعات التجارية والخدمية تستحق من الجميع الدعم والمؤازرة، داعيا الجميع للمشاركة بالانتخابات والوقوف خلف أعضاء الكتلة، بالاضافة لممثل القطاع في غرفة تجارة الأردن المهندس جمال عمرو.



وقال مدير عام النقابة زهير حرب أن اعضاء كتلة (التاجر) بعد فوزهم بانتخابات غرفة تجارة عمان للدورة السابقة اوفوا بوعدهم ودعموا قطاع المواد الغذائية وكانوا معه بجميع الظروف التي مرت عليه .



واضاف أن قطاع المواد الغذائية أختار بالدورة السابقة كامل أعضاء كتلة (التاجر)، فقطاعنا دائما يقف مع من يخدمه ويدعمه، مؤكدا أن القطاع بحاجة للمزيد من الدعم بالمرحلة المقبلة وتسهيل أعماله ومعالجة التحديات التي تواجهه.



بدورهم عبر رئيس وأعضاء كتلة (التاجر) عن تقديرهم واعتزازهم بموقف قطاع المواد الغذائية الذي سيحسم نتائج الانتخابات، مشيرين لدور شركات ومؤسسات القطاع والمستوردين والتجار والعاملين فيه بتوفير مخزون استراتيجي من الغذاء بالمملكة.



واشاروا إلى أن غرفة تجارة عمان ستعمل بتشاركية تامة وبفريق واحد مع قطاع المواد الغذائية وبما يمكنه من الاستمرار باداء دوره الوطني، ولا سيما ان رؤية التحديث الاقتصادي أعطت قطاع المواد الغذائية أهمية كبيرة وكان بمقدمة الاولويات.



ولفتوا إلى أن خدمات تجارة عمان ستشهد تحديثا شاملا وستتحول لغرفة ذكية بما يسهل وييسر أعمال القطاع التجاري والخدمي والزراعي بالعاصمة عمان، ومواكبة التطورات العالمية.



وأكدوا أن نهج التحديث والتطوير مستمر في غرفة تجارة عمان، كون كتلة (التاجر) تملك رؤية وأضحة بهذا الخصوص وتعمل ضمن فريق وأحد منسجم همه خدمة القطاع التجاري، داعين إلى المشاركة الحقيقية وأختيار كامل أعضاء الكتلة خلال الانتخابات.



وتضم كتلة (التاجر)، التي يرأسها خليل محمد الحاج توفيق، كلا من: محمد أسامة طهبوب، وفلاح فتحي الصغير، وعلاء قاسم ديرانية، ونبيل محمد الخطيب، والدكتور جهاد سالم المعاني، وأمجد محمد السويلميين( ابو سويلم)، وبهجت محمد حمدان، وخطاب محمد البنا.