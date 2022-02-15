الثلاثاء 15-02-2022
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الثلاثاء، 15-02-2022 11:13 ص

مستويات المعيشة تتراجع في بريطانيا بسبب التضخم

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الوكيل الاخباري- تراجعت مستويات المعيشة في المملكة المتحدة بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من ثماني سنوات خلال ديسمبر، وهو ضغط من المقرر أن يشتد في أبريل عندما ترتفع فواتير الطاقة والضرائب كما هو مقرر.

قال مكتب الإحصاء الوطني، اليوم الثلاثاء، إن متوسط الأجور باستثناء العلاوات ارتفع بنسبة 3.6% عن العام السابق، وهو أقل من الزيادة في أسعار المستهلكين. وبعد تعديل التضخم، هبطت الأجور 1.2%، وهو أكبر انخفاض منذ 2014.

جاءت الأرقام في تقرير أظهر أن سوق العمل لا تزال مزدهرة، مع إضافة وظائف من قبل أرباب العمل للشهر الرابع عشر خلال يناير، في محاولة لملء عدد قياسي من الوظائف الشاغرة. كما وصلت التحركات من وظيفة إلى أخرى لمستوى قياسي، مدفوعة بزيادة الاستقالات.

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