مشاريع في دبي بأكثر من 2 مليار درهم

الوكيل الاخباري- قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، إنه سيوقع اعتماد مشاريع بأكثر من 2 مليار درهم في إمارة دبي.

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وأوضح بن راشد في سلسلة تغريدات على صفحته بموقع "تويتر" اليوم السبت، أنه اطلع على مشروع دبي لإنتاج الطاقة عبر معالجة النفايات بتكلفة 4 مليارات درهم.



وأشار إلى أن المشروع يستوعب ألف شاحنة نفايات يوميا، ويولد طاقة تكفي لـ135 ألف منزل.



وقال بن راشد إنه تم اعتماد تطوير 12 كيلومترا من شواطىء دبي، بمساحة مليون متر مربع، من شاطىء الممزر وحتى أم سقيم الثانية.



وأضاف أن تكلفة ذلك ستكون 500 مليون درهم، وستوفر مساحات أكثر للسباحة، ومسارات أفضل للجري، وشوارع أطول للدراجات الهوائية.



كما أعلن عن اعتماد 29 مشروعا جديدا لإضافة 8 ملايين متر مربع من المساحات الخضراء والحدائق، بقيمة 2 مليار درهم، ضمن مناطق دبي السكنية والتجارية.



وأكد: "نحن مستمرون في تطوير مدينتنا، مستمرون في تطوير جودة حياتنا، مستمرون في بناء مستقبلنا".

المصدر: روسيا اليوم









