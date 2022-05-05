مشروع الغاز النيجيري يؤجج الصراع بين الجزائر والمغرب

الوكيل الاخباري- يفتح مشروع جلب الغاز النيجيري إلى شمال أفريقيا بابًا جديدًا لتأجيج الصراع القائم بين الجزائر والمغرب، فيما تسعى الرباط إلى وضع كامل ثقلها للاستفادة من المشروع على حساب الجزائر، وفق تقرير نشره موقع ”موند أفريك“.



ويقول التقرير إن المغرب نجح في شن هجوم دبلوماسي لإقناع نيجيريا بأنه الشريك الأكثر وثوقًا على حساب المشاريع التي تسعى الجزائر إلى إقامتها مع نيجيريا، التي تمتلك احتياطيًا ضخمًا من الغاز، فهي الأولى في أفريقيا والسابعة في العالم.



ولا تزال نيجيريا والمغرب تبحثان عن مصادر لتمويل مشروع ضخم لأنابيب الغاز يهدف إلى جلب الغاز النيجيري إلى شمال أفريقيا وأوروبا، بحسب ما قال وزير النفط النيجيري.

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