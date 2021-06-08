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الثلاثاء، 08-06-2021 03:58 م

مشروع عراقي صيني لإعادة تأهيل مطار الناصرية

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الوكيل الإخباري- أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، توقيعها عقدا مع نظيرتها الصينية لتأهيل وإنشاء مطار الناصرية الدولي في محافظة ذي قار جنوبي البلاد.

وذكرت في بيان صحفي بحضور رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، جرت في القصر الحكومي، مراسم توقيع العقد المبرم مع الحكومة الصينية لإعادة تأهيل وإنشاء مطار الناصرية الدولي.

وأضافت، أن "رئيس سلطة الطيران المدني العراقي نائل سعد، وقع العقد من جانب الحكومة العراقية، ومن الجانب الصيني، وقعه مدير الشركة العامة الصينية للهندسة الإنشائية جين كيو".

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المصدر- روسيا اليوم



 




 

 


 

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