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الأربعاء، 02-03-2022 04:05 م

مصادر: أوبك+ تبقي على سياستها دون تغيير بزيادة 400 ألف برميل يوميا

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الوكيل الاخباري- أفادت وكالة "رويترز"، نقلا عن مصادرها أن تحالف أوبك + وافق على الالتزام بالخطة الحالية لزيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل في اليوم أبريل المقبل.

وكانت التوقعات بأن تبقي المجموعة، على سياستها الراهنة بزيادة الإنتاج تدريجيا.

وقال بنك غولدمان ساكس إن هناك فرصة لاتخاذ إجراءات أبعد من فرض العقوبات على روسيا، وأضاف "نرى احتمالا متناميا لزيادة أكبر وأسرع خلال الاجتماع نظرا لوتيرة ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة والضغوط المحتملة من الدول المستوردة".

وأوضح أن التوقعات للنتائج ما زالت متوازنة بين تسريع الزيادة والإبقاء على الزيادة المعتادة.

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