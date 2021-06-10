الخميس 10-06-2021
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الخميس، 10-06-2021 02:44 م

مصادر لبنانية: مصرف لبنان يرفض فتح اعتمادات لبواخر النفط

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الوكيل الإخباري- أفادت مصادر لبنانية اليوم الخميس، أن المصرف المركزي اللبناني رفض فتح اعتمادات لبواخر النفط الموجودة قبالة الساحل اللبناني وللبواخر القادمة خلال هذا الأسبوع والأسبوع المقبل.

وكشفت المصادر أن المخزون من مادتي المازوت والبنزين الموجود في المصافي والمستودعات التابعة للدولة اللبنانية أو لدى الشركات الخاصة سينفذ بحلول يوم الاثنين المقبل.

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وكان الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني حسن نصرالله، قال قبل أيام إن معالجة أزمة البنزين في لبنان ممكنة وخلال أيام قليلة، عبر استيراد النفط الإيراني، معلنا أنه "إذا بقيت الدولة على تقاعسها سنذهب إلى إيران ونفاوض الحكومة الإيرانية ونشتري بواخر بنزين ومازوت ونأتي بها إلى ميناء بيروت ولتمنع الدولة إدخالها إلى لبنان".


المصدر- روسيا اليوم

 




 

 


 

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