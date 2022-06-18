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مصدر: الأردن جاهز لتمرير الغاز المصري المُصدر إلى لبنان من اراضيه

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السبت، 18-06-2022 01:25 م

مصدر: الأردن جاهز لتمرير الغاز المصري المُصدر إلى لبنان من اراضيه

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قال مصدر رسمي مطلع، إن خط الغاز العربي المار من العقبة حتى الحدود الأردنية السورية جاهز لبدء تمرير الغاز المُصدر من مصر عبر الأردن وسوريا إلى لبنان.

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وأضاف المصدر لـ " الوكيل الإخباري" أن الأردن جاهز لمرور الغاز المصري من العقبة جنوباً إلى منطقة رحاب في شمالا، وبطول (393) كم ، ومن رحاب ولغاية الحدود الأردنية السورية بطول (30) كم وقطر (36) بوصة.


ولم يوضح المصدر قيمة الرسوم التي سوف يتقاضاها الأردن لقاء عبور الغاز، إلا أنه بين أن الموازنات الخاصة بالمشروع تم الاتفاق عليها مع البنك الدولي الجهة الممولة.


ووفقا لبنود الاتفاق يخطط لبنان للحصول على 60 إلى 65 مليون قدم مكعبة من الغاز المصري يوميًا، لاستخدامها في محطات توليد الكهرباء من خلال خط الغاز العربي المارّ بالأردن وسوريا لتشغيل الكهرباء لمدة تصل إلى 20 ساعة يوميا. 

 

وأعلنت وزارة الطاقة اللبنانية، أن لبنان ومصر سيوقعان اتفاقا نهائيا لاستيراد الغاز عبر الاردن في 21 حزيران الحالي، بعدما تأخرت لشهور خطة تعد ضرورية لتعزيز إمدادات الكهرباء للاقتصاد اللبناني المتعثر.

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