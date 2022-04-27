الأربعاء 27-04-2022
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الأربعاء، 27-04-2022 01:13 م

مصدر: الاتحاد الأوروبي سيزيد مؤقتا مشتريات الغاز الروسي عبر دول قبلت الدفع بالروبل

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الوكيل الاخباري- قال مصدر أوروبي مطلع، إن الاتحاد الأوروبي سيزيد بشكل كبير ولكن مؤقت، مشترياته من الغاز الروسي عبر الدول المستعدة للدفع بالروبل.

وذكر المصدر، أن هذا التصرف يهدف للتعويض بذلك عن وقف الإمدادات إلى بولندا وبلغاريا.

وأضاف المصدر: "عقد اليوم اجتماع طارئ لمجموعة تنسيق الغاز، بسبب الوضع الذي نشأ مع بولندا وبلغاريا في هذا المجال. وكان أحد الحلول الوسيطة هو زيادة كبيرة في مشتريات الغاز من روسيا عبر القنوات المتبقية، مما سيسمح لبولندا وبلغاريا بشراء كميات إضافية من الغاز في السوق الأوروبية".

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وأشار المصدر، إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل كذلك مع جميع الشركاء، لضمان زيادة إمدادات الغاز وخاصة الغاز الطبيعي المسال.

 

روسيا اليوم

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