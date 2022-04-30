الإثنين 02-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الامن العام : وفاة طفلة برصاصة من سلاح جدها السبعيني

الأسد ومحمد بن زايد يتبادلان التهاني بحلول عيد الفطر

الملك يتبادل التهاني مع عاهل البحرين

مصدري الخضار تكشف سبب ارتفاع سعر الليمون

لا إصابات كورونا في مستشفيات الجنوب

الدنمارك تستدعي السفير الروسي بعد انتهاك مجالها الجوي

الاتحاد الأوروبي يضع اللمسات الأخيرة على قرار فرض حظر تدريجي على النفط الروسي

الملكة: تقبل الله منا جميعاً وكل عام وأنتم ومن تحبون بألف خير

3 محافظات خالية من كورونا

رمضانيات إربد تنثر اجواء الفرح

السبت، 30-04-2022 11:48 ص

مصرفي ياباني يحذر من عواقب وخيمة في حال فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على الغاز الروسي

626c6f0f4c59b7064559e440


الوكيل الاخباري- حذر الخبير الاقتصادي والمصرفي الياباني شونسوكي كوباياشي من عواقب وخيمة في حال فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على الغاز الروسي.

وقال كوباياشي في مقابلة مع صحيفة "نيكاي" : "إذا حظرت الدول الغربية استخدام الطاقة من روسيا الاتحادية، فستكون خطوط أنابيب الغاز معطلة.. وهذا بدوره سيؤدي إلى الحاجة إلى بناء قدرات جديدة للتصدير، وسيتطلب ذلك تكاليف مالية كبيرة، بالإضافة لعامل الزمن".

وتابع كوباياشي: "سيتعين بناء خطوط أنابيب جديدة لتسييله وبيعه نحتاج إلى مصانع تسييل ووسائل نقل"، مشددا على أنه لن تكون هناك مثل هذه الصعوبات مع الفحم والنفط.

وأضاف الخبير الاقتصادي: "الطاقة سترتفع أسعارها بشكل كبير لأنها بالنسبة للناس مسألة حياة أو موت"، وفقا لموقع "إزفيستيا".

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الخميس، أنه بسبب العقوبات المفروضة على روسيا ومشاكل توريد الغاز الطبيعي المسال في اليابان، يمكن أن يبدأ نقص في توليد الكهرباء.

في 27 أبريل علقت شركة "غازبروم" تماما إمدادات الغاز إلى الشركة البلغارية "بولغارغاز" والبولندية "بغنيغ" بسبب رفض التحول إلى نظام الدفع الجديد بالروبل، بالإضافة إلى ذلك، أعلنت شركة غازبروم أنها ستقلل كميات الغاز إلى دول ثالثة أخرى في حال حصلت بلغاريا وبولندا بشكل غير قانوني على الغاز الروسي.

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم

إقرأ ايضا
202241814610

غرفة تجارة عمان تحيي عمال الأردن ودورهم في نهضة الوطن

22-2

أزمة الليرة التركية.. أسعار التجزئة في إسطنبول تقفز 11.36% على أساس شهري

420221416818777550196

السعوديون يشترون 237 طناً من الذهب في 5 سنوات

626e6eb9423604427c029ef9 (1)

الاقتصاد السعودي يشهد نموا هو الأعلى منذ عام 2011

1_16580_02

موسكو تلّوح بمصادرة أصول الدول المعادية.. رداً على واشنطن

62-144230-labor-day-global-occasion-to-win-their-rights_700x400

القطاع الصناعي يبارك لعمال الوطن لدورهم بعجلة الإنتاج

أخبار متعلقة
626ce7094c59b733b040ed92

غازبروم: ترانزيت الغاز عبر أوكرانيا يتم بنظام عادي وفق طلبات المستهلكين

624d76664c59b70206470ba5 (1)

دولة أوروبية جديدة ترجح احتمال سداد الغاز الروسي بالروبل

سياحة روسيا العربي الجديد 4

اعتباراً من اليوم.. واشنطن تمنع كل الاستثمارات الجديدة في روسيا

QDOqj

الاتحاد الأوروبي يعتزم حظر جميع واردات الفحم من روسيا

624aba544236047278491a90

ألمانيا: يمكننا استبدال 40% فقط من الغاز الروسي

9690789_1645964771

أوكرانيا: على مجموعة الـ7 فصل البنوك الروسية عن نظام سويفت