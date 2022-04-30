مصرفي ياباني يحذر من عواقب وخيمة في حال فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على الغاز الروسي

الوكيل الاخباري- حذر الخبير الاقتصادي والمصرفي الياباني شونسوكي كوباياشي من عواقب وخيمة في حال فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على الغاز الروسي.



وقال كوباياشي في مقابلة مع صحيفة "نيكاي" : "إذا حظرت الدول الغربية استخدام الطاقة من روسيا الاتحادية، فستكون خطوط أنابيب الغاز معطلة.. وهذا بدوره سيؤدي إلى الحاجة إلى بناء قدرات جديدة للتصدير، وسيتطلب ذلك تكاليف مالية كبيرة، بالإضافة لعامل الزمن".



وتابع كوباياشي: "سيتعين بناء خطوط أنابيب جديدة لتسييله وبيعه نحتاج إلى مصانع تسييل ووسائل نقل"، مشددا على أنه لن تكون هناك مثل هذه الصعوبات مع الفحم والنفط.



وأضاف الخبير الاقتصادي: "الطاقة سترتفع أسعارها بشكل كبير لأنها بالنسبة للناس مسألة حياة أو موت"، وفقا لموقع "إزفيستيا".



وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الخميس، أنه بسبب العقوبات المفروضة على روسيا ومشاكل توريد الغاز الطبيعي المسال في اليابان، يمكن أن يبدأ نقص في توليد الكهرباء.



في 27 أبريل علقت شركة "غازبروم" تماما إمدادات الغاز إلى الشركة البلغارية "بولغارغاز" والبولندية "بغنيغ" بسبب رفض التحول إلى نظام الدفع الجديد بالروبل، بالإضافة إلى ذلك، أعلنت شركة غازبروم أنها ستقلل كميات الغاز إلى دول ثالثة أخرى في حال حصلت بلغاريا وبولندا بشكل غير قانوني على الغاز الروسي.

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روسيا اليوم