مصرف لبنان يعلن عن تدابير لكبح تدهور سعر صرف الليرة

الوكيل الإخباري-أعلن مصرف لبنان المركزي، اليوم الثلاثاء، عن اتخاذ سلسلة من التدابير للجم تدهور سعر صرف الليرة، التي لامست ولأول مرة في تاريخها الـ29 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد.

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وقال المصرف في بيان إنه "بدعوة رئيس مجلس الوزراء (نجيب ميقاتي) عقد اجتماع في السرايا الحكومية حضره وزير المالية يوسف الخليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، جرى التداول فيه في السبل العائلة للجم تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية".



وأعلن أنه تم اتخاذ التدابير التالية: "سيقوم مصرف لبنان بتزويد المصارف العاملة بحصتها النقدية لما تبقى من هذا الشهر بالدولار الأمريكي النقدي بدلا من الليرة اللبنانية، وذلك على سعر صرف منصة صيرفة. وسوف يطلب مصرف لبنان من المصارف بيع الدولارات المشتراة على سعر صيرفة كاملة إلى مختلف عملائها عوضا عن الليرات اللبنانية، التي كانت مرصودة لدفعها بالليرة اللبنانية".



وأضاف: "سوف يقوم مصرف لبنان بتنظيم سداد القروض التجارية بالعملات الأجنبية نقدا بالليرة اللبنانية على السعر المحدد في التعميم 151 أي 8000 ليرة لبنانية حاليا، ما يساعد على خفض الطلب على الدولار ويزيد الطلب على الليرة اللبنانية في الأسواق".



روسيا اليوم