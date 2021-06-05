مصرف لبنان يلزم البنوك بصرف 400 دولار للعملاء شهريًا

الوكيل الإخباري- ألزم البنك المركزي اللبناني البنوك المحلية بتسديد مودعيها بالدولار بواقع 400 دولار نقدًا، إضافة إلى ما يوازيها بالليرة اللبنانية، وذلك للحسابات التي كانت قائمة، بتاريخ نوفمبر 2019، على أن يسري القرار، ابتداءً من مطلع الشهر المقبل.

اضافة اعلان



ونقلت وكالة الأنباء الرسمية أن المجلس المركزي عقد جلسة استثنائية برئاسة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، واتخذ بالإجماع قرارًا يلزم المصارف بتسديد 400 دولار (fresh dollars)، إضافة إلى ما يوازيها بالليرة اللبنانية للحسابات التي كانت قائمة، بتاريخ نوفمبر من العام 2019، وكما أصبحت هذه الحسابات في مارس 2021.



ويتضمن التعميم الجديد أنه خلال العام الأول من تطبيق هذا التعميم، سيتمُّ سداد كامل أرصدة حسابات 800 ألف عميل، التي تشكِّل نحو 70% من عدد حسابات المودعين، على أن تدفع المصارف مبالغ العام الأول من حساباتها لدى المصارف المراسلة في الخارج التي تتراوح بين مليار و1.2 مليار دولار، كما ستتمكَّن المصارف من سحب المبالغ نفسها من مصرف لبنان مقابل توظيفاتهم الإلزامية.

المصدر: إرم