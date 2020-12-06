مصر.. إيرادات قناة السويس تخطت نصف ترليون جنيه خلال 10 سنوات

الوكيل الاخباري - كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن قيمة إيرادات قناة السويس تخطت نصف تريليون جنيه خلال 10 سنوات لتبلغ 575.2 مليار جنيه.

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وأشارت الإحصاءات إلى أن الإيرادات سجلت 91.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2019 -2020 بنسبة انخفاض قدرها 9 % عن العام السابق.

وبلغت الحمولة الصافية للسفن العابرة لقناة السويس 10.1 مليار طن خلال 10 سنوات، مسجلة 1.2 مليار طن خلال العام المالي المنصرم، بنسبة ارتفاع قدرها 3.1 % عن العام السابق عليه.



وسجل عدد السفن العابرة لقناة السويس 176.6 ألف سفينة خلال 10 سنوات، وأظهرت الإحصاءات ارتفاع أعداد السفن خلال العام المالي 2019 - 2020 إلى 19.3 ألف سفينة بنسبة 4.5 % عن العام السابق عليه.



وبلغ متوسط قيمة إيرادات قناة السويس في اليوم 254.7 مليون جنيه خلال العام المالي 2019/ 2020، والحمولة الصافية للسفن العابرة للقناة 3.4 مليون طن، كما وصل عدد السفن العابرة لها 54 سفينة خلال اليوم الواحد.





المصدر : روسيا اليوم









