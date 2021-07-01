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الخميس، 01-07-2021 02:26 م

مصر: اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة مليار دولار

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الوكيل الإخباري- أقر مجلس النواب المصري، اليوم الخميس، 3 اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة مليار دولار لتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل وقطاع النقل من البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية.

وأعلنت وزيرة التعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، أن الاتفاقيات التي تم إقرارها، هي "اتفاق تمويل تنموي بين حكومة مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون دولار، واتفاق تمويل تنموي بين مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بشأن مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر بمبلغ 362.9 مليون يورو، ما يعادل 430.03 مليون دولار، بالإضافة إلى اتفاق تمويل تنموي بين مصر وبنك التنمية الأفريقي، بشأن مشروع تحديث سكك حديد مصر بمبلغ 145 مليون يورو، ما يعادل 172 مليون دولار".

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وأكدت المشاط، على أهمية التمويلات الإنمائية الميسرة، في دعم جهود الدول المختلفة لتنفيذ استراتيجيات التنمية، ودعم توجهها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لما تتسم به من شروط ميسرة على مستوى الفائدة التي تدور حول 1.5-2% وفترات السماح والسداد طويلة الأجل.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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