مصر.. ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية

الوكيل الإخباري -أكد البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، أن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 39.22 مليار دولار في أكتوبر الماضي، من 38.425 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي.



وأضاف المركزي المصري، أن الاحتياطيات زادت بمقدار 795 مليون دولار في أكتوبر الماضي.

وكانت الاحتياطيات الأجنبية قد سجلت هبوطا في ظل التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

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المصدر : روسيا اليوم

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