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الأحد، 20-12-2020 03:11 م

رغم كورونا وتداعياتها

مصر: ارتفاع الصادرات الزراعية

صادرات
منازل وحقل زراعي أمام الأهرامات في مصر - من المصدر


الوكيل الإخباري - كشف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، السيد القصير، عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى حوالي 4.9 مليون طن حتى الآن، بالرغم من تأثير فيروس كورونا على النقل والتجارة.

وتعتبر أهم الصادرات الزراعية في هذه الفترة هي الموالح، البطاطس، البصل، البنجر، الرمان، العنب، البطاطا، المانغو، الثوم، الفراولة، الفاصوليا، الجوافة، الفلفل، حيث بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليون و 465 ألفا و880 طنا، بالإضافة إلى تصدير 679 ألفا و613 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح.

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في حين تم تصدير 421 ألفا و152 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، بينما احتل البنجر المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 344 ألفا و970 طنا.

 


وبإجمالي بلغ 139 ألفا و59 طنا، احتل العنب المركز الخامس في الصادرات، وفي المقابل، احتلت صادرات مصر من الرمان المركز السادس، بإجمالي كمية بلغت 98 ألفا و185 طنا.


وبلغت صادرات مصر من البطاطا 90 ألفا و21 طنا، وبذلك احتلت المركز السابع من الصادرات، يليها في المركز الثامن المانغو، بإجمالي 50 ألفا و590 طنا.
فيما حصل الثوم على المركز التاسع في الصادرات، بإجمالي كمية بلغت 35 ألفا و235 طنا، إذ كان المركز العاشر في الصادرات الزراعية من نصيب الفراولة، بإجمالي 26 الفا و474 طنا.


كما بلغ إجمالي صادرات الفاصوليا 23 الفا و172 طنا، لتحتل بذلك المركز الحادي عشر من الصادرات، أما الجوافة، فحصلت على المركز الثاني عشر، بإجمالي 8535 طنا، في حين حصل الفلفل على المركز الأخير، بإجمالي 4395 طنا.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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