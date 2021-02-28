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الأحد، 28-02-2021 04:17 م

مصر.. ارتفاع حجم الصادرات الزراعية بنحو 5% منذ بداية 2021

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الوكيل الاخباري - كشف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، السيد القصير، عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية إلى حوالي مليون طن منذ بداية العام الحالي.

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وأشار إلى أن هذا الارتفاع ازداد بنسبة 5% عن نفس الفترة من العام الماضي، وفقا للتقرير الذي تلقاه من رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أحمد العطار. 


ولفت القصير إلى أن "أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة هي الموالح، والبطاطس، والبصل، والفراولة، والرمان، والبطاطا، والفاصوليا، والبنجر، والغوافة، والفلفل، والمانغو، والثوم".


كما أوضح وزير الزراعة أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت 682 ألف و86 طن، لتكون بذلك في المرتبة الأولى من نسبة الصادرات الزراعية المصرية، بالإضافة إلى تصدير 107 ألف و94 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في هذه الصادرات، في حين أنه تم تصدير 22 ألف و732 طن بصل، وبذلك يحتل المركز الثالث في الصادرات، هذا واحتلت الفراولة المركز الرابع بالصادرات الزراعية، بإجمالي 13 ألف و187 طن، بينما حصلت البطاطا على المركز الخامس في الصادرات، بإجمالي 12 ألف و 153 طن، أما المركز السادس، فكان من نصيب صادرات مصر من البنجر، بإجمالي كمية بلغت 7 آلاف و265 طن، فيما بلغت صادرات مصر من الفاصوليا 6 آلاف و477 طن، لتحصل بذلك على المركز السابع من هذه الصادرات، يليها في المركز الثامن الرمان بإجمالي 5 آلاف و 779 طن، بينما حصلت الغوافة على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 3643 طن، أما الفلفل، فقد حصل على المركز العاشر في الصادرات الزراعية، بإجمالي 1737 طن، وحصل الثوم على المركز الحادي عشر بإجمالي 1064 طن، وحصلت المانغو على المركز الأخير بإجمالي 296 طن.

 

 




المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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