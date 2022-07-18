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الإثنين، 18-07-2022 03:09 م

مصر.. الجنيه يهبط أمام الدولار إلى مستوى قياسي لأول مرة منذ 5 سنوات

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الوكيل الإخباري- هبط سعر الجنيه المصري أمام الدولار لأقل مستوى في 5 سنوات عند 18.91 جنيه في البنوك الحكومية، منها بنكا الأهلي ومصر.

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وجاء هبوط الجنيه المصري بعدما صعد سعر الدولار لأعلى مستوى في 20 عاما أمام بعض العملات العالمية بينها اليورو والين الياباني.

واستقر سعر عملة اليورو الأوروبية أمام سعر الدولار الأمريكي في تعاملات اليوم، في وقت يركز المتعاملون فيه على البيانات الأمريكية التي صدرت مؤخرا، وأكدت ارتفاع التضخم الأمريكي لـ 9.1%  عند أعلى مستوى في 40 عاما، وتعادل سعر اليورو أمام الدولار الأمريكي.

وارتفع سعر الدولار قرشان أمام الجنيه في بنكي الأهلي المصري ومصر، عند أقل مستوى منذ عام 2016.

 

روسيا اليوم

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