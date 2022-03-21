مصر.. الدولار يقفز لمستوى تاريخي بشكل مفاجئ أمام الجنيه

الوكيل الإخباري - ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، في عدد من البنوك العاملة في مصر بشكل مفاجئ، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين.

اضافة اعلان

وقفز سعر الدولار مقابل الجنيه من جديد اليوم الاثنين في عدد من البنوك مقارنة بختام تعاملات أمس ليصل إلى مستوى 17.5 جنيه للبيع.



وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 17.40 جنيه للشراء و17.50 جنيه للبيع بزيادة 1.76 جنيه.



كما وصل سعر الدولار في بنك مصر إلى 17.40 جنيه للشراء، و17.50 جنيه للبيع بزيادة 1.76 جنيه.



وسجل سعر الدولار في بنك القاهرة 17.42 جنيه للشراء، و17.52 جنيه للبيع، بزيادة 1.76 جنيه.



وأعلن البنك المركزي المصري اليوم، رفع أسعار الفائدة 1% مرة واحدة، وذلك بعد قرار من الفيدرالي الأمريكي الأسبوع الماضي، بزيادة سعر الفائدة، وهو ما تبعه عدد من البنوك المركزية في عدد من الدول.

روسيا اليوم