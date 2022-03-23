مصر.. الدولار يواصل ارتفاعه التاريخي

الوكيل الاخباري-واصل سعر الدولار اليوم في مصر، الارتفاع بقوة في تعاملات اليوم الأربعاء، 23 مارس 2022، في البنوك المصرية، وشركات الصرافة.

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واستمر ارتفاع أسعار باقي العملات الرئيسية الأجنبية، والعربية، مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم الأربعاء، في البنك المركزي المصري، والبنوك الحكومية، والخاصة بمصر، لتزيد قيمتها بنسب تقترب من زيادة قيمة سعر الدولار في مصر.



وفقد الجنيه المصري، نحو 17.81% من قيمته أمام الدولار، في تعاملات اليوم الأربعاء، في السوق المصرفية المصرية، وذلك منذ قيام البنك المركزي المصري، برفع سعر الفائدة الإثنين الماضي، وتصحيح سعر الجنيه المصري.



وقفز متوسط سعر الدولار في مصر، وفق بيانات البنك المركزي المصري، إلى نحو 18.45 جنيه للشراء، و18.54 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.17 جنيه للشراء، و18.26 جنيه للبيع، أمس.



وجاء أعلى سعر للدولار عند نحو 18.48 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي، والبنك الأهلي الكويتي.



وهيمن سعر 18.45 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع على تعاملات الدولار في 17 بنكا، منها التجاري الدولي، والقاهرة، والإسكندرية، والإمارات دبي الوطني، والبركة، وكريدي أجريكول، وبنك HSBC، والعربي الأفريقي، وبلوم مصر.



فيما سجل سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر، نحو 18.43 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.



وأعلن البنك المركزي المصري، الإثنين الماضي، أنه قرر رفع سعر الفائدة الرئيسية 100 نقطة أساس، ليصبح سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 10.25% وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 9.25%، وذلك في اجتماع استثنائي، بعد زيادة الضغوط التضخمية العالمية التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا.

روسيا اليوم