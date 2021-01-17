مصر.. انطلاق المرحلة الثانية من تعويضات السد العالي

الوكيل الاخباري - تبدأ اليوم الأحد، المرحلة الثانية من فتح باب "تعويضات النوبة"، لتلقي رغبات أهالي منطقة النوبة، المتضررين من بناء السد العالي، وخزان أسوان، في مصر، للذين لم يسبق تعويضهم قبل ذلك.



وتأتي هذه الإجراءات بناء على توجيهات أصدرها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 وتم بموجبها:

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حصر نحو 11 ألفا و500 مستحق من أبناء النوبة وصرف تعويضات خلال المرحلة الأولى لـ6171 متضررا.



وتشمل المرحلة الثانية التي تنطلق اليوم صرف تعويضات لـ نحو 5329 متضررا، وتتنوع على الشكل التالي:



توزيع وحدات سكنية جاهزة، سواء داخل محافظة أسوان، أو المحافظات الأخرى.



التعويض النقدي بمقدار بـ225 ألف جنيه مصري.

تقنين أوضاع المنازل.



تعويض أصحاب الأراضي الزراعية الذين يملكون أقل من فدان، بفدان كامل

تعويض نقدي بديلا عن الفدان والمقدر بـ25 ألف جنيه للفدان، في حالة عدم التعويض بأرض.



المصدر : روسيا اليوم



