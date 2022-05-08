مصر تؤجل طرح شركات حكومية في البورصة حتى سبتمبر

الوكيل الاخباري- قال وزير قطاع الأعمال المصري هشام توفيق في تصريح لوكالة رويترز، إن مصر سترجئ الطرح المزمع لأسهم عدد من الشركات الحكومية في البورصة إلى ما بعد انتهاء فترة العطلات الصيفية للمستثمرين.



وكانت الحكومة تخطط لطرح أسهم في عدد يتراوح بين أربع وست شركات خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في نهاية يونيو/حزيران، لكن الوزير قال إن الحكومة ستبدأ طرح الشركات الحكومية في البورصة ابتداء من شهر سبتمبر/أيلول المقبل، دون الخوض في التفاصيل.



وتبحث مصر عن مصادر لجلب العملات الأجنبية منذ أن دفع الغزو الروسي لأوكرانيا المستثمرين إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة، مما دفع البنك المركزي إلى خفض قيمة العملة 14% في 21 مارس/آذار.

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