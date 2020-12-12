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السبت، 12-12-2020 11:54 ص

مصر تبحث تحويل النفايات إلى طاقة كهربائية

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الإنتاج الحربي المصرية، أن الوزير محمد أحمد مرسي، بحث مع رئيس مجلس إدارة شركة "غرين تك إيجيبت" إقامة وتشغيل مصانع تحويل النفايات إلى طاقة كهربائية.

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وأكد الوزير المصري خلال اللقاء اهتمام بلاده بسرعة تطبيق وتنفيذ استراتيجية تحويل المخلفات البلدية الصلبة إلى طاقة كهربائية، وأوضح أنه تم تحديد المحافظات ذات الأولوية لتطبيق المنظومة.


ومن جانبه، استعرض رئيس مجلس إدارة شركة "غرين تك إيجيبت" دراسة الجدوى التي تم تنفيذها بواسطة الشركة لموقعي (شبرامنت وأبو رواش) تمهيدا للبدء في تنفيذ المشروع، وكذلك الخطوات التنفيذية لتأسيس شركة مساهمة لإقامة وتشغيل مصانع تحويل النفايات إلى طاقة كهربائية.

 

 

 

 المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

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