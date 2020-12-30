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الأربعاء، 30-12-2020 02:22 م

بإنتاج 6.5 مليون طن

مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من الأرز في 2020

رز
محصول الأرز


الوكيل الإخباري - أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، أن البلاد حققت الاكتفاء الذاتي من الأرز في العام 2020، بإنتاج 6.5 مليون طن.

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وأشار وزير التموين المصري، علي المصيلحي، يوم الأحد الماضي، إلى أن "مصر زرعت 1.7 مليون فدان من الأرز هذا الموسم"، مؤكدا أن "الكميات التي تم حصدها أكثر من كافية لتلبية احتياجات البلاد".


وأوضحت وزارة التموين أن "الاحتياطي الاستراتيجي لمصر من الأرز يكفي لأشهر ".

المصدر : روسيا اليوم

 

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