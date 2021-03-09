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الثلاثاء، 09-03-2021 01:42 م

مصر تحقق تقدما.. العجز التجاري يتراجع 14%

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الوكيل الاخباري - بلغ عجز الميزان التجاري لمصر 3.28 مليار دولار، في ديسمبر/كانون الأول 2020، متراجعا بنسبة 14 في المئة عن الفترة ذاتها في 2019.

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وبحسب بيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، صباح اليوم الثلاثاء، فقد بلغت قيمة العجز في الميزان التجاري في مصر 3.28 مليار دولار خلال شهر ديسمبر 2020، مقابل 3.81 مليار دولار في ديسمبر 2019، بنسبة انخفاض بلغت 14 في المئة.

وأوضح البيان أن صادرات مصر خلال ديسمبر قد انخفضت بنسبة 0.1 في المئة لتبلغ 2.76 مليار دولار، مقابل 2.77 مليار دولار في الشهر نفسه من العام السابق.


وأرجع البيان الانخفاض إلى تراجع قيمة صادرات بعض السلع، وأهمها منتجات البترول التي تراجعت بنسبة 38.3 في المئة، والبترول الخام الذي تراجع بنسبة 0.7 في المئة، والعجائن والمحضرات الغذائية بنسبة 3.3 في المئة، والبلاط والأدوات الصحية بنسبة 12.5 في المئة.


كما شهدت بعض الصادرات ارتفاعا في قيمتها عن العام السابق، وأهمها الملابس التي ارتفعت بنسبة 8 في المئة، والأسمدة بنسبة 45.3 في المئة، واللدائن بنسبة 35 في المئة.


من ناحية أخرى انخفضت قيمة الواردات بنسبة 8.1 في المئة لتبلغ 6.04 مليار دولار في ديسمبر 2020، مقابل 6.58 مليار دولار في ديسمبر 2019.


وأرجع البيان هذا الانخفاض إلى تراجع قيمة بعض الواردات وأهمها، المواد الأولية من الحديد والصلب والتي تراجعت بنسبة 19 في المئة، وسيارات الركوب بنسبة 16.8 في المئة، والمواد الكيماوية بنسبة 18.5 في المئة وأجهزة التليفون للأفراد بنسبة 38.2 في المئة.


كما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع في الشهر نفسه بالنسبة لمثيله في العام السابق، وأهمها البترول الخام الذي تراجع 3.6، ومنتجات البترول بنسبة 10.2 في المئة، والقمح بنسبة 16.5 في المئة، والأدوية بنسبة 13.7 في المئة.

 

 

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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