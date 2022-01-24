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الإثنين، 24-01-2022 02:40 م

مصر تحقق رقما قياسيا في تصدير الغاز المسال

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الوكيل الاخباري- أعلنت وسائل الإعلام المصرية تحقيق مصر رقما قياسيا في صادرات الغاز الطبيعي المسال خلال عام 2021، حيث قامت بتصدير أكثر من 5 ملايين طن.

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وبحسب مصدر بقطاع البترول فإن الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي بلغ نحو 6.7 مليار قدم مكعبة في اليوم، لافتا إلى أن النمو حصل بفعل فعالية إستراتيجية القطاع في استغلال موقع مصر الجغرافي كمحور لتداول وتجارة الغاز في منطقة شرق المتوسط. 

وأوضح المصدر أن هذا النمو المستمر في حجم الصادرات يرجع إلى إعادة تشغيل مجمع الإسالة في"دمياط "في شهر فبراير الماضي، بعد إبرام اتفاق تسوية بين الأطراف المالكة للمجمع الذي تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 5 ملايين طن سنويا، وبعد أن كان متوقفًا عن التشغيل لنحو 8 سنوات، إلى جانب استمرار تشغيل مجمع "إدكو" الذي تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 7.2 مليون طن سنويًا.

وقد نجحت مصر في تشغيل كلا المجمعين خلال الشهور الأخيرة من سنة 2021 بكامل طاقتهما التصميمية البالغة 1.6 مليار قدم مكعبة في اليوم، مستغلة الفائض المتاح عن الاستهلاك المحلي؛ بسبب تراجع استهلاك الغاز في محطات توليد الكهرباء في فصل الشتاء.

وصدرت مصر من المجمعين العشرات من شحنات الغاز المسال التي بلغت أكثر من 5 ملايين طن، ووصلت شحنات هذا الغاز إلى عدة أسواق في أوروبا وآسيا.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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