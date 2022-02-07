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الإثنين، 07-02-2022 09:05 ص

مصر.. تدفقات الاستثمار الأجنبي غير النفطي تقفز 28% بالربع الأول

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الوكيل الاخباري- كشفت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، ارتفاع صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات غير البترولية خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بنسبة 28.2%، على أساس سنوي.

وأوضح رئيس الهيئة، محمد عبدالوهاب، أن نسبة نمو بند التأسيس والتوسعات في القطاعات غير البترولية ارتفع خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي، التي تمثل الربع الأول من العام المالي في مصر، بنسبة 22%، على أساس سنوي.

وأشار وفق بيان، إلى جهود الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية لحل التحديات التي تواجه المستثمرين ومواصلة العمل على سرعة الانتهاء منها، كما تمت مناقشة منظومة العمل الخاصة بالتوسع في توفير الأراضي الصناعية للمستثمرين وما له من أثر إيجابي في زيادة الاستثمارات الخاصة بتعميق المنتج المحلي وزيادة صادراته.

وخلال لقاء مع رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، استعرض رئيس هيئة الاستثمار، عدداً من طلبات تنفيذ استثمارات جديدة لشركات أجنبية تتضمن رغبة شركة إسبانية لإقامة مشروع زراعي في مصر على مساحة 3 آلاف فدان، وإقامة مصنع لتصنيع وتعبئة زيتون المائدة بهدف تصدير كامل إنتاجه على مساحة 50 ألف متر مربع، ويوفر نحو 500 فرصة عمل مباشرة ونحو 3000 فرصة عمل غير مباشرة.

وكذلك طلب آخر لشركة دنماركية لتنفيذ مشروع طاقة رياح بقدرة 250 ميجاوات في خليج السويس، فضلا عن دراسة زيادة استثماراتها في مصر من خلال تنفيذ مشروعات في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر. كما عرض الرئيس التنفيذي للهيئة، نتائج التنسيق مع وزارة الخارجية لعقد منتدى استثمار مصري- مجري في مصر في الفترة من 22 وحتى 24 فبراير الجاري بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

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