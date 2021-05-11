مصر : تراجع عجز الميزان التجاري 1.2% خلال عام

الوكيل الإخباري - سجل عجز الميزان التجاري لمصر في شهر فبراير/ شباط الماضي 3.34 مليار دولار، متراجعا بنسبة 1.2 في المئة، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

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وبحسب النشرة الشهرية للتجارة الخارجية الصادرة، اليوم الثلاثاء، عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد سجل عجز الميزان التجاري لمصر في شباط/ فبراير الماضي 3.34 مليار دولار، مقابل 3.38 مليار دولار في فبراير من عام 2020 وبنسبة انخفاض 1.2 في المئة.



وسجلت الصادرات في فبراير الماضي 2.69 مليار دولار مقابل 2.75 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنسبة انخفاض 2 في المئة.



ويرجع هذا الانخفاض إلى تراجع قيمة بعض الصادرات مثل البطاطس والبرتقال ومستحضرات التنظيف والأدوية.



فيما ارتفعت قيمة صادرات أخرى مثل الفواكه الطازجة والملابس الجاهزة واللدائن بأشكالها.



وسجلت القيمة الإجمالية للواردات في فبراير الماضي 6.03 مليار دولار مقابل 6.13 مليار دولار في الفترة ذاتها من 2020، بنسبة انخفاض 1.6 في المئة.



وأرجع الجهاز المركزي الانخفاض إلى تراجع قيمة بعض الواردات مثل البترول الخام، والمواد الكيماوية واللحوم والخيوط النباتية والصناعية، فيما ارتفعت قيمة واردات أخرى مثل منتجات البترول والسيارات والمواد الأولية من الحديد والصلب والمستحضرات الصيدلانية.

سبوتنيك عربي