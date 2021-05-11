الثلاثاء 11-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

كتائب القسام : تم توجيه الضربة الصاروخية الاكبر والقادم أعظم

الغذاء والدواء: جولات تفتيشية خلال العيد

أحداث ساخنة شهدتها المملكة خلال رمضان

ارتفاع حصيلة قصف الاحتلال على قطاع غزة إلى 26 شهيدا

لقاح 'سبوتنيك لايت' الروسي يحصل على علامات رقمية خاصة

المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل

الامانة: اغلاقات وانذارات لمنشآت خالفت أوامر الدفاع والشروط الصحية

وفاة ثلاثة أشخاص إثر سقوطهم في حفرة امتصاصية بعمان

الفلسطينيون .. نضال وكرامة

وفيات الثلاثاء 11/5/2021

الثلاثاء، 11-05-2021 02:01 م

مصر : تراجع عجز الميزان التجاري 1.2% خلال عام

تجارة


الوكيل الإخباري - سجل عجز الميزان التجاري لمصر في شهر فبراير/ شباط الماضي 3.34 مليار دولار، متراجعا بنسبة 1.2 في المئة، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

اضافة اعلان

وبحسب النشرة الشهرية للتجارة الخارجية الصادرة، اليوم الثلاثاء، عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد سجل عجز الميزان التجاري لمصر في شباط/ فبراير الماضي 3.34 مليار دولار، مقابل 3.38 مليار دولار في فبراير من عام 2020 وبنسبة انخفاض 1.2 في المئة.


وسجلت الصادرات في فبراير الماضي 2.69 مليار دولار مقابل 2.75 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنسبة انخفاض 2 في المئة.


ويرجع هذا الانخفاض إلى تراجع قيمة بعض الصادرات مثل البطاطس والبرتقال ومستحضرات التنظيف والأدوية.


فيما ارتفعت قيمة صادرات أخرى مثل الفواكه الطازجة والملابس الجاهزة واللدائن بأشكالها.


وسجلت القيمة الإجمالية للواردات في فبراير الماضي 6.03 مليار دولار مقابل 6.13 مليار دولار في الفترة ذاتها من 2020، بنسبة انخفاض 1.6 في المئة.


وأرجع الجهاز المركزي الانخفاض إلى تراجع قيمة بعض الواردات مثل البترول الخام، والمواد الكيماوية واللحوم والخيوط النباتية والصناعية، فيما ارتفعت قيمة واردات أخرى مثل منتجات البترول والسيارات والمواد الأولية من الحديد والصلب والمستحضرات الصيدلانية.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1-65

روسيا ترد على اتهامها بشن هجوم إلكتروني على شبكة أنابيب النفط الأمريكية

oil_pipes_iraq001

النفط يهبط بفعل انحسار مخاوف تعطل خطوط أنابيب

609a25864c59b761bc486236

تقديرات رسمية تكشف كم سنة تغطي مخزونات النفط والغاز احتياجات روسيا

ذهب

أسعار الذهب الثلاثاء 11/5/2021

موز

ارتفاع قياسي للأسهم الأوروبية مدعومة بقطاع التعدين

52021212530168565695

مؤشر بورصة عمان يغلق تعاملاته على ارتفاع

أخبار متعلقة
عجز

تركيا: تقلص عجز التجارة إلى 31.9% في أبريل

الصادرات

صادرات الزرقاء التجارية تجاوزت 17 مليون دينار الشهر الماضي

ع

مصر تعلن ارتفاع صادراتها الزراعية