الجمعة 23-07-2021
الوكيل الاخباري

مرصد الزلازل في الإمارات يصدر بيانا بشأن الهزة الأرضية

أحداث ساخنة شهدتها المملكة خلال أيام العيد

انخفاض إصابات كورونا النشطة في المملكة إلى 7626

الذهب يتجه لأول خسارة أسبوعية في 5 أسابيع

وفيات الجمعة 23/7/2021

مصر ترفع أسعار البنزين

مراكز تطعيم من أعمارهم 18 عاما فما فوق

أجواء معتدلة الجمعة

مجلس الأمن يبحث الأزمة اللبنانية في جلسة مغلقة

خبير لقاحات يحذر: المتحور دلتا سيجدكم إن لم تكونوا محصنين

الجمعة، 23-07-2021 09:59 ص

مصر ترفع أسعار البنزين

60fa61bd4c59b74f1f044bee


الوكيل الإخباري - قالت وزارة البترول المصرية إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفعت اليوم أسعار الوقود، وذلك للمرة الثانية على التوالي منذ تأسيسها في أكتوبر2019 عقب استكمال إصلاحات للدعم.

اضافة اعلان

 

وارتفعت أسعار بنزين السيارات كالتالي: 
سعر البنزين 80 يصبح 6.75 جنيه للتر من 6.5 جنيه
سعر البنزين 92 بصبح 8 جنيهات من 7.75 جنيه
سعر البنزين 95 يصبح 9 جنيهات من 8.75 جنيه
لكن السلطات المصرية ثبتت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر، كذلك تم تثبيت سعر بيع المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن.


وقالت الوزارة إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية استعرضت متوسطات أسعار خام "برنت" في السوق العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة من أبريل إلى يونيو 2021 وهما أهم "مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية.


وأضافت أن توصيات اللجنة جاءت "في ضوء الأوضاع الحالية التى يمر بها العالم مثل التذبذب الشديد فى الأسعار العالمية وفقا لما يراه العالم من أحداث مختلفة مثل كوفيد–19 وتخفيض إنتاج (الخام)".


والزيادة التي قبلها كانت في نهاية شهر أبريل الماضي، حينها عزت السلطات المصرية رفع أسعار البنزين لارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
60fa6d3e4c59b764c778ffe6

الذهب يتجه لأول خسارة أسبوعية في 5 أسابيع

المركزي

المركزي الأوروبي يتعهد بدعم أطول لاقتصاد منطقة اليورو

5

استقرار اسعار النفط عالميا

البنك المركز

ارتفاع إجمالي الاحتياطيات الأجنبية 7.3% حتى نهاية حزيران 2021

النفط

ارتفاع أسعار النفط عالميا

ذهب

أسعار الذهب في المملكة اليوم الخميس

أخبار متعلقة
1454582556600

الحكومة: تغير طفيف على أسعار المشتقات النفطية عالمياً

المحروقات

ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

60dee25b423604606f72da05

النفط يهبط بعد ' تمديد أوبك+' المحادثات بشأن الإمدادات

2021_4_23_12_30_7_726

مصر تنفي زيادة أسعار البنزين