مصر تستعد لبناء مدينة كبيرة للذهب

الوكيل الإخباري - قال مساعد وزير التموين المصري إبراهيم عشماوي، إن هناك مدينة كبرى للذهب وهي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط سيتم افتتاحها في مصر.



وأشار عشماوي خلال مؤتمر صحفي إلى أن مدينة الذهب ستكون على مساحة 100 فدان من المقرر إنشاؤها قريبا، وستتواجد بها أماكن للمعيشة وستكون داخل العاصمة الإدارية الجديدة، متابعا بأن: الجهاز يعمل حاليا على إضافة الذهب إلى بورصة السلع.

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وأضاف مساعد وزير التموين، أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة حجم المعروض من الذهب واستقرار السعر خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن افتتاح مدينة الذهب قريب بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وفي سياق متصل كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، تفاصيل القرار الحكومي بموافقة على إعفاء واردات الذهب من الخارج من الرسوم والضريبة.



وأفاد عشماوي، خلال تصريحات تلفزيونية أمس الأربعاء: بأن المواطن يلجأ إلى الاستثمار في الذهب كقيمة وزينة، مضيفا أنه تم دمغ 60 طنا من الذهب العام الماضي في مصلحة الدمغة.



وأشار إلى أن هناك إقبالا كبيرا على شراء السبائك ثم جنيهات الذهب، مردفا بأن نسبة الزيادة على أسعار السبائك والجنيهات بلغت 60 إلى 70% عن العام الماضي.

RT