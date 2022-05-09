مصر تستهدف رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح إلى 65% بحلول 2025

الوكيل الاخباري- قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية هالة السعيد، اليوم الاثنين، إن من المستهدف رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من إنتاج القمح إلى 65% بحلول 2025.



وأضافت أن من المستهدف كذلك رفع نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزيتية إلى 10% بحلول نفس العام.



قال مسؤول بوزارة الزراعة المصرية، يوم السبت، إنه تم حصاد أكثر من 700 ألف فدان من القمح المحلي منذ بدء موسم الحصاد في أول أبريل.



وكان وزير المالية المصري محمد معيط قد قال الشهر الماضي، إنه تم تخصيص 1.1 مليار جنيه (59.69 مليون دولار) كدفعة مقدمة لشراء القمح المحلي من المزارعين.



وتعتمد مصر، وهي من أكبر مستوردي القمح في العالم، بشكل كبير على شحنات من أوكرانيا وروسيا وتسعى حكومتها للحصول على إمدادات بديلة من دول بينها الهند وفرنسا.

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