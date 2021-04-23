مصر تضع حدا أدنى لسعر الإقامة في الفنادق وهذه قيمته

الوكيل الاخباري - أصدرت وزارة السياحة والآثار في مصر، اليوم الجمعة، قرارا وزاريا بتحديد حد أدنى لمقابل خدمة الإقامة في المنشآت الفندقية.

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وجاء في بيان الوزارة أنه "فى إطار جهود الارتقاء بمستوى المقصد السياحي المصري ومستوى جودة الخدمات، أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار قرارا وزاريا بتحديد الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة في المنشآت الفندقية، وذلك بعد التشاور مع الاتحاد المصري للغرف السياحية".

ونص القرار على أن "يكون الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة (بأي من أنواعها) للفرد في الليلة الواحدة بالمنشآت الفندقية الخاضعة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973، الخمس نجوم 40 دولارا أمريكيا، أو ما يعادلها، و28 دولارا أمريكيا أو ما يعادلها في الفنادق الأربع نجوم".

ومن المقرر أن يبدأ سريان القرار ابتداءً من 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، بحسب البيان.

سبوتنيك