مصر تطرح صندوقاً جديداً لأدوات الدخل الثابت

الوكيل الاخباري- أعلنت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر ورئيسة مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، عن قيام شركة "إن آي كابيتال" بطرح صندوق "15/30"، وهو صندوقها الجديد لأدوات الدخل الثابت بالجنيه المصري، بحجم إصدار مستهدف بين 50 و100 مليون جنيه، على أن يتم فتح باب الاكتتاب ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 15 فبراير 2022.



وفي هذا الإطار قالت السعيد إن "صندوق الاستثمار الجديد في أدوات الدخل الثابت يأتي في إطار استراتيجية شركة "إن آي كابيتال" الذراع الاستثمارية لبنك الاستثمار القومي، لتعزيز دورها في تحقيق الشمول المالي وتنمية سوق المال وتلبية احتياجات السوق ومتطلبات عملائها من الأفراد والمؤسسات على حد سواء، واستكمالا لمسيرة النجاح التي تحققها الشركة التابعة لبنك الاستثمار القومي".



من جانبه، صرح أشرف نجم، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار القومي ورئيس مجلس إدارة "إن آي كابيتال" قائلاً: "يعد طرح شركة إن آي كابيتال لصندوق الاستثمار في أدوات الدخل الثابت خطوة جديدة في مسيرة الشركة الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية غير المصرفية، وتعزيزاً لدورها في تنويع المنتجات الاستثمارية التي تقدمها لتلبية احتياجات العملاء ودعم الاقتصاد المصري".

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