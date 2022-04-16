مصر تعتمد الهند دولة منشأ جديدة لاستيراد القمح

الوكيل الاخباري- نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن وزير الزراعة المصري، السيد القصير، قوله إن مصر أضافت الهند دولة منشأ جديدة لاستيراد القمح.



وأضاف القصير أن هذا الإجراء "يأتي في إطار جهود الدولة المتواصلة لفتح مناشئ جديدة وتأمين واردات مصر من القمح كسلعة استراتيجية".



وأكدت وزارة التموين المصرية مؤخرا أنها تدرس هذا الشهر إضافة الهند إلى 16 منشأ آخر لاستيراد القمح تقبلها الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي، في الوقت الذي تسعى فيه مصر لدعم مشترياتها التي تعطلت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

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