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الأربعاء، 16-03-2022 02:43 م

مصر تعد قائمة بـ83 فرصة استثمارية لتصنيع المنتجات بدلاً من استيرادها

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الوكيل الإخباري - أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية، أن الوزارة أعدت قائمة بـ 83 فرصة استثمارية مؤكدة لمنتجات صناعية يمكن البدء في تصنيعها محلياً بدلا من استيرادها من الخارج، مشيرة في هذا الإطار إلى قيام الوزارة ممثلة بمركز تحديث الصناعة، بإجراء تحليل لهيكل الواردات، حيث تم تحديد 131 بندا جمركيا يمكن تصنيعه محلياً، الأمر الذي يسهم في تقليل فاتورة الواردات.

وقالت إن الوزارة وأجهزتها التابعة ستقدم كافة أشكال الدعم والمساندة للمستثمر الذي يرغب في ضخ استثمارات لتصنيع منتجات يتم استيرادها من الخارج، سواء من خلال ضخ استثمارات جديدة أو إجراء توسعات لمشروعات قائمة.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة بالندوة التي نظمتها جمعية الصناع المصريين والمجلس التصديري للصناعات الكيمياوية، لبحث التحديات التي تواجه قطاع الصناعة والتصدير في مصر، وقد شارك في فعاليات الندوة عدد من رؤساء الشركات الصناعية وبعض قيادات وزارة التجارة والصناعة إلى جانب عدد من مسؤولي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

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