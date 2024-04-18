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الخميس، 18-04-2024 02:47 م

مصر تعلن ارتفاع ديونها الخارجية

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الوكيل الإخباري- أفادت بيانات على الموقع الإلكتروني لوزارة التخطيط المصرية أن الدين الخارجي للبلاد ارتفع 3.5 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2023 إلى 168 مليار دولار.

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وكان البنك المركزي المصري ذكر في وقت سابق من العام أن إجمالي الديون الخارجية بلغ 164.5 مليار دولار نهاية سبتمبر الماضي، أو ما يعادل 42.4% من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد .


وتمثل الديون الطويلة الأجل لمصر نحو 81.6% من الإجمالي.


وارتفع الدين الخارجي بنحو 4 أضعاف خلال السنوات العشر الماضية، بالتزامن مع إنفاق الدولة على مشروعات حكومية.


وحصلت القاهرة الشهر الماضي على حزمة دعم مالي قيمتها 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.


ويصل إجمالي ديون مصر من صندوق النقد نحو 15 مليار دولار.


وتوقع وزير المالية محمد معيط الثلاثاء نمو الناتج المحلي الإجمالي في البلاد بنحو 2.8% في العام المالي الذي ينتهي في يونيو، وبنحو 4.2% خلال العام المالي المقبل.


ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي في مصر 3% في العام الميلادي الحالي.

RT



 




 

 


 

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