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الإثنين، 12-04-2021 02:18 م

مصر تعلن ارتفاع صادراتها الزراعية

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من المصدر


الوكيل الإخباري - أعلن وزير الزراعة المصري السيد القصير ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 2.2 مليون طن حتى الآن بزيادة حوالي 10%.

وأوضح أن هذه الزيادة مقارنة عن نفس الفترة من العام الماضي وذلك وفقا للتقرير الذي تلقاه من أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري.

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وقال القصير أن الصادرات بلغت 2 مليون و209 آلاف و800 طن من المنتجات الزراعية وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البصل، فراولة، رمان، بطاطا، فاصوليا، بنجر، جوافة، الفلفل، مانجو، ثوم.


وأضاف القصير أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليونا و 235 ألف 100 طن، بالإضافة إلي تصدير 400 ألف 590 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 82 ألف و149 طن بنجر علف، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل البصل المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 46 ألف و11 طن، في حين احتلت الفراولة على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 17 ألف و 534 طن، بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 17 ألف و13 طن ، بينما احتلت صادرات مصر من الفاصوليا على المركز السابع بإجمالي 11 ألف و215 طن، يليها في المركز الثامن الثوم بإجمالي 9 آلاف  و 773 طن، بينما حصلت الجوافة على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 6 آلاف و 374 طن، بينما حصل الرمان على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 6 آلاف و 229 طن، وحصل الفلفل على المركز الحادي عشر بإجمالي 3409 طن، وحصلت المانجو على المركز الأخير بإجمالي 296 طنا.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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