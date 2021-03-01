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الإثنين، 01-03-2021 12:52 م

بسعر تذكرة 130 دولار

مصر تعلن عن خط بري لنقل الركاب يربطها بالأردن والعراق

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الوكيل الاخباري - أعلنت، مصر والأردن والعراق، اليوم الإثنين، عن خط بري لنقل الركاب بين الدول الثلاثة، بسعر تذكرة 130 دولار.

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وأكد وزير النقل المصري كامل الوزير وسفير الأردن أمجد العضايلة، على أهمية البروتوكول الموقع لتسيير خط نقل بري بين الدول الثلاثة يبدأ من القاهرة مرورا بعمان وصولا إلى بغداد، وذلك بسعر تذكرة للراكب مقدارها 130 دولارا، شاملة سعر العبارة بين ميناءي نويبع والعقبة.

وقالت وزارة النقل المصرية، في بيان لها، إن "الجانبين، أوضحوا أن "البروتوكول موقع بين جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي وشركة الاتحاد العربي السوبرجيت من الجانب المصري وكل من شركتي جيت الأردنية والوفود والمسافرين العراقية الخاصة"، مؤكدين أن "الخط البري يهدف إلى تسهيل التنقل بين الدول الثلاثة وحركة العمالة المصرية لهذه الدول وحركة الطلاب والدارسين من هذه الدول إلى مصر".

وتم التباحث حول سبل دعم التجارة بين البلدين من خلال تذليل جميع العقبات في موانئ الوصول وتسهيل نقل المنتجات المصرية إلى الأردن ومنها إلى الدول العربية مثل العراق وسوريا، وكذلك ضرورة تطوير شركة الجسر العربي (المملوكة لمصر والأردن والعراق) وفتح أسواق جديدة لها لخدمة حركة التجارة بين الدول الثلاث ودول شرق أفريقيا.

وكان وزراء النقل في مصر والأردن والعراق، قد عقدوا مؤخرا، اجتماعا ثلاثيا على هامش اجتماع الجمعية العمومية للجسر العربي للملاحة لبحث سبل التعاون في كافة مجالات النقل واتفق الوزراء على أهمية هذا التعاون لما له من مساهمة إيجابية في حركة نقل الركاب والتجارة والصادرات والواردات بين الدول الثلاث.

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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