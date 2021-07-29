مصر تعلن فوزها بمناقصة لتطوير أحد أهم موانئ لبنان

الوكيل الإخباري - أعلن سفير مصر في لبنان ياسر علوي، فوز شركة "المقاولون العرب" المصرية بمناقصة تطوير مطار طرابلس اللبناني.



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وحسب ما نشرته السفارة المصرية في لبنان عبر صفحتها بموقع فيسبوك، أكد علوي أن شركة "المقاولون العرب" فازت بمناقصة تطوير ميناء طرابلس ومرافقه، لافتة إلى أن هذا الفوز يظهر اهتمام مصر على أعلى مستوياتها بتطوير لبنان.



ووعد السفير المصري بأن يكون فوز "المقاولون العرب" بالمناقصة خطوة أولى تليها "عدد من المشروعات لتعزيز الحضور الاقتصادى المصري، وفي مجالات نقل التكنولوجيا والخبرات في مدينة طرابلس".



وأشار علوي إلى أن بلاده تحرص على الحضور ليس في بيروت وحدها، وإنما في طرابلس وعكار والبقاع وصور وصيدا وجبل لبنان وكل مناطق لبنان الشقيق.

المصدر : روسيا اليوم