مصر تكشف أهم صادراتها الغذائية المصنعة إلى روسيا وقيمتها

الوكيل الاخباري-كشف المجلس التصديري للصناعات الغذائية في مصر، أن الصادرات الغذائية المصنعة المصرية إلى روسيا بلغت في عام 2021 حوالي 64 مليون دولار أمريكي.

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وقال المجلس، في تقرير له، أن نسبة نمو الصادرات الغذائية المصنعة المصرية إلى روسيا في عام 2021، بلغت 61 بالمئة بالمقارنة بصادرات 2020 البالغة 40 مليون دولار ونسبة نمو 287 بالمئة بالمقارنة بصادرات 2014 البالغة 17 مليون دولار.



وأوضح أن روسيا تحتل المركز 21 في قائمة أهم الأسواق المستوردة للأغذية المصنعة المصرية في 2021 وتمثل نسبة 1.6 بالمئة من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية البالغة 4.1 مليار دولار في نهاية 2021.



وأضاف: "بلغ إجمالي الصادرات الغذائية المصرية المصنعة إلى روسيا خلال الفترة من 2014 إلى 2021 حوالي 267 مليون دولار أمريكي".



ولفت المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية تميم الضوى، إلى أن "الصادرات الغذائية المصرية إلى روسيا في 2021 تمثل نسبة 13 بالمئة من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية إلى روسيا في نفس العام والبالغة 484 مليون دولار أمريكي".



وقال: "تعد الفراولة المجمدة أهم السلع الغذائية المصنعة المصدرة إلى روسيا في عام 2021 بقيمة 24 مليون دولار وتمثل 38 بالمئة من إجمالي الصادرات يليها الخضار المجمد بقيمة 19 مليون دولار تمثل نسبة 29 بالمئة من إجمالي الصادرات



ونوه إلى أن صادارت النباتات الطبية والعطرية المصرية لروسيا بلغت بقيمة 7.5 مليون دولار تمثل 12 بالمئة من إجمالي الصادرات، الجبن الأبيض بقيمة 3.2 مليون دولار تمثل 5 بالمئة من إجمالي الصادرات، الخضار المخلل بقيمة 1.4 مليون دولار تمثل 2 بالمئة من إجمالي الصادرات، بسكويت حلو وخبز هش بقيمة 1.2 مليون دولار بنسبة 1.8 بالمئة من إجمالي الصادرات، وغيرها من المنتجات".

روسيا اليوم