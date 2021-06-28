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الإثنين، 28-06-2021 11:35 ص

مصر تكشف المحاصيل التي تم تحقيق الاكتفاء الذاتي منها

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الوكيل الإخباري- كشف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، السيد القصير، عن المحاصيل التي تم تحقيق الاكتفاء الذاتي منها في مصر.

وأوضح القصير، "هناك 3 مراحل للمحاصيل الزراعية، وهي محاصيل أو سلع تحقق منها فائض للتصدير، مثل الفواكه والخضروات، التي نقوم بتصديرها، فيما تم تحقيق اكتفاء ذاتي من الأرز، والذرة البيضاء، والذرة الرفيعة، والدواجن، والألبان، وبيض المائدة"، مشيرا إلى أن هناك "محاصيل أو سلع قاربت على الاكتفاء الذاتي، مثل السكر، والشعير، والأسماك، ومحاصيل أو سلع بها فجوة في التغطية، مثل القمح، والذرة الصفراء، واللحوم الحمراء، والفول البلدي، والمحاصيل الزيتية".

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كما أكد، أن "هناك عدة طرق تتخذها الوزارة للوصول إلى تحقيق الأمن الغذائي"، لافتا إلى أن هذه الطرق هي "التوسع الأفقي من خلال التوسع في الأراضي الجديدة في ضوء الموارد المائية المتاحة، مع تنويع مصادرها، والتوسع الرأسي من خلال أصناف عالية الإنتاجية وممارسات زراعية حديثة، والتوسع في الزراعة المحمية، ودعم القطاع الزراعي من خلال زيادة الاستثمارات الموجهة للأنشطة الزراعية، وتغيير الأنماط الاستهلاكية للمواطنين، ودعم أنشطة الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي".

 

المصدر: روسيا اليوم



 




 

 


 

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