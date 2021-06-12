السبت 12-06-2021
الوكيل الاخباري

وفاتان جديدتان بكورونا في فلسطين

غرامة تصل إلى 500 دينار لمشغلي من هم دون 18 عاما

السعودية: اقتصار الحج على 60 ألف حاج من مواطنيها لعام 2021

مطالبة حكومية بإعادة النظر بقرار منع التعديل على المركبات

احباط تهريب 150 ألف حبة مخدرة أُخفيت داخل مركبة شحن

تحذير من العودة إلى الإجراءات الصارمة

رئيس صناعة الاردن: صناعتنا تمتلك فرصا كبيرة بالسوق المحلية

الإعلان عن مواعيد تلقي لقاح كورونا بالجامعات - أسماء

مطالبة بتشكيل مجلس أعلى للأمن الغذائي

التربية : لا تعيينات جديدة لهذا العام

السبت، 12-06-2021 11:19 ص

مصر تكشف تفاصيل مشاريع التعاون مع السودان

640


الوكيل الإخباري- كشف وزير النقل المصري، كامل الوزير، أن هناك مشاريع تتم في الوقت الحالي مع السودان بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية، لتنفيذ دراسات مشروع السكة الحديد الذي سيربط مصر والسودان.

وأوضح الوزير أنه تم إنجاز الدراسات البيئية والفنية للمشروع بالفعل، للوصول بخط سكة حديد من مصر وحتى شرق السودان لخدمة تجمعات سكنية وزراعية وتجارية، موضحا أن هذا الخط يبلغ طوله 450 كيلومترا، ويمتد داخل الحدود المصرية نحو 350 كيلومترا، ثم بعد ذلك يمر ببحيرة ناصر ليصل وادي حلفا في السودان.

اضافة اعلان

وقال " اننا نعمل على 4 مشاريع في قطاعات مختلفة مع الدول الإفريقية من خلال وزارة النقل، مشاريع الربط مع دول الجوار أو البنية التحتية عن طريق مشاريع الطرق والكباري وتطوير الموانئ البحرية والجافة، وكذلك مشاريع السكك الحديد والموانئ الجافة أيضا، لافتا إلى أن مصر لا تلجأ لأي قروض، إلا بشروط خاصة لتنفيذ تلك المشاريع التي يتم تمويلها " .

المصدر- روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
4-2

لماذا تهبط أسعار العملات المشفرة بنهاية الأسبوع؟

60c4581a4236041f2134bd3d

وزير المالية المصري يكشف عن تفاصيل الموازنة العامة للدولة

ذهب

أسعار الذهب السبت 12/6/2021

ذهب-1200x675

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

البنك

البنك الدولي: توجّه لربط تقديم معونات بالتزام الأردن بخلق فرص عمل

russian-ruble-tumultuous-history.si

ارتفاع موجودات صندوق الرفاه الوطني الروسي

أخبار متعلقة
60c4581a4236041f2134bd3d

وزير المالية المصري يكشف عن تفاصيل الموازنة العامة للدولة

1566832467934328100_3

مصر تسعى لتأمين إمداداتها من الطاقة

60b356454c59b72a202ce7aa

الحكومة المصرية ترفع سعر سلعة أساسية مدعمة

60ab4a27423604236b27ab12

تحسن كبير في التبادل التجاري بين مصر والصين

سي

السيسي يخصص 1.8 مليار دولار لتوفير احتياطي استراتيجي من السلع