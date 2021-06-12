مصر تكشف تفاصيل مشاريع التعاون مع السودان

الوكيل الإخباري- كشف وزير النقل المصري، كامل الوزير، أن هناك مشاريع تتم في الوقت الحالي مع السودان بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية، لتنفيذ دراسات مشروع السكة الحديد الذي سيربط مصر والسودان.



وأوضح الوزير أنه تم إنجاز الدراسات البيئية والفنية للمشروع بالفعل، للوصول بخط سكة حديد من مصر وحتى شرق السودان لخدمة تجمعات سكنية وزراعية وتجارية، موضحا أن هذا الخط يبلغ طوله 450 كيلومترا، ويمتد داخل الحدود المصرية نحو 350 كيلومترا، ثم بعد ذلك يمر ببحيرة ناصر ليصل وادي حلفا في السودان.

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وقال " اننا نعمل على 4 مشاريع في قطاعات مختلفة مع الدول الإفريقية من خلال وزارة النقل، مشاريع الربط مع دول الجوار أو البنية التحتية عن طريق مشاريع الطرق والكباري وتطوير الموانئ البحرية والجافة، وكذلك مشاريع السكك الحديد والموانئ الجافة أيضا، لافتا إلى أن مصر لا تلجأ لأي قروض، إلا بشروط خاصة لتنفيذ تلك المشاريع التي يتم تمويلها " .



