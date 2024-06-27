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الخميس، 27-06-2024 01:25 م

مصر تنفذ أكبر صفقة غاز منذ سنوات

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الوكيل الإخباري- قالت وكالة "رويترز"، إنه "جرت ترسية عطاء مصري لشراء 17 شحنة من الغاز الطبيعي المسال للتسليم خلال الصيف، بعلاوة من 1.6 حتى 1.9 دولار عن السعر القياسي لمنصة تجارة الغاز الهولندية".

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ونقلت وكالة رويترز عن مصادر تجارية قولها إن "عطاء مصريًا لشراء 17 شحنة من الغاز الطبيعي المسال للتسليم خلال الصيف، تمت ترسيته بالكامل بعلاوة تتراوح بين 1.60 و1.90 دولار فوق سعر الغاز القياسي".


وتخطط أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان لشراء نحو 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية الطلب المتزايد على الطاقة خلال فصل الصيف.
وقالت المصادر إنها تسعى للحصول على ثلاث شحنات أخرى للتسليم في أغسطس وسبتمبر.


ويمثل العطاء الذي جرى إتمامه اليوم، أكبر صفقة شراء للغاز الطبيعي المسال لمصر منذ سنوات وتعيدها إلى خانة "المستورد الصافي" للغاز.


وتعاني مصر نقصًا في إمدادات الغاز أدى إلى موجة من انقطاعات التيار الكهربائي والإغلاق المؤقت القسري لمصانع الكيماويات والأسمدة.

 

 

RT


 




 

 


 

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