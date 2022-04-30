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السبت، 30-04-2022 04:09 م

مصر.. توقعات بزيادة إنتاج السكر إلى 2.92 مليون طن في الموسم الجديد

كيف_يصنع_السكر


الوكيل الاخباري- أفاد تقرير صادر عن إدارة الخدمات الزراعية الدولية في وزارة الزراعة الأميركية، بأن إنتاج مصر من السكر المكرر من المتوقع أن يرتفع بنحو 2.5% في السنة التسويقية 2022-2023.

وقال التقرير إن مصر تحافظ على ثبات إنتاجها من قصب السكر، لكن مناطق إنتاج بنجر السكر آخذة في التوسع، لذا فإن مكتب الشؤون الزراعية الدولية في القاهرة يتوقع زيادة إنتاج السكر المكرر 70 ألف طن ليصل إلى 2.92 مليون طن في السنة التسويقية 2022-2023.

وأضاف التقرير: "الحكومة المصرية أعلنت أنها وصلت إلى 90% من الاكتفاء الذاتي من إنتاج السكر. كما أعلنت الحكومة عن إقامة مشروع تنموي جديد في منطقة الدلتا الجديدة لإنتاج سلع أولية استراتيجية وخصصت 35 ألف فدان لإنتاج بنجر السكر"، حسبما نقلت رويترز.

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