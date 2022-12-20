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الثلاثاء، 20-12-2022 02:48 م

مصر.. توقعات بزيادة الفائدة 2 %

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الوكيل الإخباري - توقع استطلاع نشرت نتائجه اليوم، الثلاثاء، أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة 200 نقطة أساس في إطار محاولاته لكبح التضخم المتزايد بعد الانخفاض الحاد في قيمة العملة المحلية.

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وأشار متوسط التوقعات في استطلاع شمل 12 محللا إلى رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الودائع إلى 15.25 % ورفع فائدة الإقراض إلى 16.25 % في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية.


ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ عُقد في 27 أكتوبر.


و انخفضت قيمة العملة المحلية 14.5 % وأعلن البنك المركزي أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. ( سكاي نيوز )


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