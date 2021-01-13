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الأربعاء، 13-01-2021 03:10 م

مصر توقع اتفاقا بقيمة 1.1 مليار دولار مع المؤسسة الدولية الإسلامية

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الوكيل الاخباري - قالت وزارة البترول المصرية اليوم، إن مصر وقعت اتفاقا مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، لتقديم تمويل لدعم استيراد سلع بترولية وتموينية.

ووفقا للوزارة المصرية فإن قيمة التمويل تبلغ 1.1 مليار دولار، وهي مخصصة للعام 2021.
وأضافت الوزارة في بيان صحفي أن الاتفاقية الخاصة بتمويل استيراد المنتجات البترولية والسلع التموينية تأتي ضمن الاتفاقية الموقعة في يناير 2018 بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

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المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

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