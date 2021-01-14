مصر توقع اتفاقا لإنشاء خط قطار فائق السرعة بـ23 مليار دولار

الوكيل الاخباري - وقعت مصر مذكرة تفاهم مع شركة "سيمنس" الألمانية لتنفيذ خط قطار فائق السرعة بتكلفة 23 مليار دولار يربط شرق مصر بالساحل الشمالي.

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ووفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، سيمتد خط السكك الحديدية الكهربائي من العين السخنة على البحر الأحمر إلى مدينة العلمين الجديدة في الساحل الشمالي، مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة التي يجري إنشاؤها شرق القاهرة.



وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد بحث مع الرئيس والمدير العام التنفيذي لشركة "سيمنس" إنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر بإجمالي أطوال تبلغ حوالي 1000 كيلومتر.



وتبلغ تكلفة المنظومة وفقا لبيان الرئاسة المصرية 360 مليار جنيه، وذلك بدءا بالتنفيذ الفوري لمشروع الخط الذي سيربط مدينة العين السخنة بمدينة العلمين الجديدة مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة وبعدد 15 محطة، بطول 460 كم، حيث يستغرق تنفيذه مدة زمنية قدرها سنتين.

المصدر : روسيا اليوم



