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الأحد، 13-06-2021 08:31 م

مصر توقع اتفاقيات تمويل مع فرنسا بقيمة 1.7 مليار يورو

مصر


الوكيل الإخباري - قال مجلس الوزراء المصري، اليوم الأحد، إن مصر وقعت اتفاقيات بقيمة 1.7 مليار يورو (2.06 مليار دولار) لتمويل مشروعات في قطاعات النقل والبنية التحتية والكهرباء وأسواق الجملة.

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وأضاف أن 776 مليون يورو من هذا التمويل جاءت من الحكومة الفرنسية و990 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية.


وجاء التوقيع خلال زيارة وزير المالية الفرنسي برونو لو مير للقاهرة.
وأعلنت فرنسا في شهر مايو، اتفاقا بقيمة أربعة مليارات يورو لتسليم 30 طائرة حربية تصنعها شركة "داسو" إلى مصر بدءا من عام 2024.


وتتضمن المشروعات التي أعلنها مجلس الوزراء اليوم الأحد محطات للصرف الصحي بالإضافة إلى عدد من مشاريع السكك الحديد، منها توفير 55 قطارا جديدا لأقدم خطوط مترو الأنفاق بالقاهرة وإنشاء خط للسكك الحديد بين أسوان في جنوب مصر ووادي حلفا في السودان المجاور.


وقال مجلس الوزراء إن الوكالة الفرنسية للتنمية ستقدم 150 مليون يورو لدعم برنامج التأمين الصحي الشامل في مصر.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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