مصر توقف استيراد منتجات يستخدمها المواطنون يوميا

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الوكيل الإخباري -أدرجت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في مصر اسم شركة "يونيليفر"، وهي أحد أكبر الشركات على مستوى العالم، في قائمة الشركات الموقوفة عن التصدير لمصر.

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وشملت قرارات منع الاستيراد عددا من الشركات منها "دانيا" للأغذية المحدودة، وشركة "موباكو" للصناعة والتجارة، وشركة "المراعي" السعودية الشهيرة التي تنتج العصير والزبادي، وشركة "الكرامة" المحدودة للمعجنات، والشركة المتطورة لصناعة الأثاث الأردنية، وشركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية ذات المنشأ السعودي، وشركة العربية للغزل والنسيج والبطاطين السعودية، و"تايجر باك" للتجارة والصناعة.

وشركة "يونيليفر" هي الشركة البريطانية متعددة الجنسيات، المنتجة لشاي ليبتون، وكريم دوف، ومعجون أسنان كلوس آب، ومعجون أسنان سيجنال، وأسبري آكس، وبرسيل، ولايف بوي، وفاسلين، وريكسونا، وأومو، وصابون لوكس.

 

روسيا اليوم

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